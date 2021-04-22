Başkan Yaşar'dan 23 Nisan mesajı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. kuruluş yıldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu özel günün, İlçemiz, İlimiz, Ülkemiz ve çocuklarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 23 Nisan 1920, vatanımızın dört bir tarafının işgal edildiği, milletimizin yok olmanın eşiğine geldiği hayati bir dönemde, milletimizin yeniden şahlanışının timsalidir” dedi.

Başkan Yaşar mesajında, ‘'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde birlik ve beraberliğin den ödün vermeden kanını ve canını ortaya koyarak bağımsızlık mücadelesi veren Aziz Milletimiz, 23 Nisan 1920'de, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla kendi idaresini eline almıştır. 101.yılını kutlayacağımız milli birlik ve beraberliğimizin kenetlenmiş ifadesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türk milletinin gönlünde, bağımsızlığımızın sarsılmaz iradesidir. Bu bayram vesilesiyle dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelleri atılmıştır. Bugün, ulusun yönetme yetkisini kullanmaya başladığı gündür. Türk milletinin işgallere karşı birlikte hareket ederek imkanları zorlayıp dünyaya varlığını kanıtladığı gündür. Atatürk tarafından bugünün küçükleri, yarının büyüklerinin ulusal egemenliğin nasıl kazanıldığını ve neden kaybedilmemesi gerektiğini hiçbir zaman unutmamaları için yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza bayram olarak atanmıştır. Fakat ne yazık ki bu sene de bayramımızı meydanlarda değil, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalığını bir an önce yenmek, gelecek sağlıklı günlerde bir arada olmak adına evlerimizde kutlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor çocuklarımızın ve milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Hep birlikte sağlıklı günlere adım atmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.