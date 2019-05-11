Başkan Yaşar'dan Anneler Günü mesajı

“Karşılıksız ve koşulsuz bir sevgiye dayanan, hiçbir değerle kıyaslanamayacak kadar yüce bir duygudur annelik” diyen Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, “Anne sevgisi, insan yaşamının her evresinde var olan en anlamlı duygulardan birisidir. Öyle ki cennetin bile anaların ayakları altında olduğu inançlarımız arasında yer almaktadır. Bugün dünyada nereye bakarsak bakalım aslında hepsi bir annenin eseridir. Annelerin yetiştirdiği evlatlar hep eserler bırakıp kalıcı şeyler yapmaktadırlar. Henüz doğmadan bizler için fedakar olan annelerimiz yaşamları boyunca aynı hassasiyetler bizlerin üzerinde varlıklarını hissettirmektedir. Biz annelerimizi bu nedenle çok seviyoruz ve değer veriyoruz. Onların dualarını ise her zaman önemsiyoruz. Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.