Başkan Yaşar'dan iftar yemeği

Başkan Yaşar, sohbet havasında geçen iftar yemeğinde birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Başkan Yaşar, “Biz bir aileyiz. Çat için varız, Çat için çalışacağız” dedi.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar'ın gelenek haline getirdiği iftar buluşmalarına personeller de katıldı. Belediye personellerine. Çat belediyesi sosyal tesislerinde iftar yemeği veren Başkan Yaşar, çalışanlarıyla hem sohbet etti, hem de görüş alışverişinde bulundu. Çat'a hep birlikte hizmet edeceklerini ve Çat'ın çehresini değiştireceklerini kaydeden Başkan Melik Yaşar, “El ele vereceğiz, güçlerimizi birleştireceğiz, Çat için çalışacağız. Çünkü Çat Belediyesi olarak çalışanlarımızla biz bir aileyiz” diye konuştu.