Başkan Yaşar'dan Ramazan ayı mesajı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, “Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olduğuna inandığımız Ramazan ayımız mübarek olsun" dedi.

11 ayın sultanı Ramazan ayı münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, “Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerife bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her ne kadar korona virüs salgını dolayısıyla Ramazan ayını buruk karşılasak ta evlerimizde yapacağımız ibadetlerle, ailelerimizle geçireceğimiz güzel vakitlerle bunu telafi edeceğimize inanıyorum” dedi.

Başkan Yaşar, ‘'Ramazan ayının Müslümanlar açısından çok önemli bir ay olduğunu, Ramazan ayının diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen ‘'Kadir Gecesi'' yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca insanın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Bu nedenle Ramazan ayı Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona on bir ayın sultanı denilmiştir. Ramazan ayı her şeyden önce; paylaşmanın, sevginin, beraberliğin, aynı zamanda nefsimizi terbiye etmenin ön plana çıktığı, bütün inananlar için çok özel bir aydır. Güzel ahlakın en üst mertebede uygulayıcısı ve tamamlayıcısı Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V)'in bereketini ve güzelliğini müjdelediği bu mübarek ayda, kardeşliğin ve hoşgörünün en üst seviyede yaşanacağına inancım sonsuzdur. Dileğim odur ki, mübarek Ramazan ayı, dünya olarak mücadelesini verdiğimiz korona virüs salgının bir an önce sona ermesini diliyor, Ramazan ayının başta Çatlı hemşehrilerime, İlimize ve tüm İslam âlemine huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.” ifadelerine yer verdi.