Başkan Yaşar'dan Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Çat Belediyesi ile yapılacak çalışmaların toplumsal kalkınmaya fayda sağlayacağına dikkat çeken Rektör Çomaklı: “Her fırsatta kurumların iş birliği içerisinde çalışmasının önemine dikkat çekiyoruz. Farklı çalışma alanlarına sahip kamu kurumlarının, enerjilerini ve imkânlarını bir arada kullanması, yapılacak hizmetlerin hem niteliğini, hem de çeşitliliğini arttırıyor. Tüm paydaşlarımız ile toplumumuzun ihtiyaç duyduğu pek çok çalışmayı ahenk içerisinde gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalara katkı sunmaya da devam edeceğiz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, üniversitelerin şehrin kalkınmasında ve gelişmesinde lokomotif görevi üstlenecek kurumların başında geldiğini dile getirdi. Gerek Atatürk Üniversitesi ve gerekse Erzurum Teknik Üniversitesinin Erzurum'da bulunmasının şehir için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Yaşar: “Üniversitelerimizin kentimize sağladığı yararlardan ilçemizin de faydalanması adına ortak çalışmalar yapmak, ilçemizin gelişmesi ve güzelleşmesi adına projeler üretmek, iş birliği ve fikir alışverişinde bulunmak bizim için büyük önem arz ediyor. Üniversitelerimizin değerli bilim adamlarının görüş ve önerilerine her zaman açık olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu vesileyle, samimi yaklaşımı ve gösterdiği yakın ilgiden dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya bir kez daha teşekkür ediyor, kendisine ve yönetimine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.