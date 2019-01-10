Başkan Yücelik'ten, ‘Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

Mesajında, mesai mefhumu gözetmeksizin, büyük bir enerjiyle önemli bir kamu hizmetini yerine getiren basın çalışanlarının, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla da her zaman kamuoyunun sesi olduğunu dile getiren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik şu ifadeleri kullandı; “

“Basın camiası, her geçen gün büyüyen ve gelişen yapısıyla, şehrinin, bölgesinin ve ülkemizin gündeminin takip edilmesini ve sorunlarının duyurulmasını sağlayarak, kamuoyunun gözü, kulağı ve dili olmuştur. Basınımız bu yönüyle de demokrasimizin sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayan ana unsurlarından biridir. Bu vesileyle; doğru ve tarafsız haberciliği cesaretle sürdüren, ilkelerini ve değerlerini işlediği kalemini toplumun sağlıklı bilgi alması için kullanan, zor şartlarda da olsa gazetecilik ahlakından taviz vermeden görevini yürüten tüm basın mensuplarını en kalbi duygularımla selamlıyor, Calısan Gazeteciler Gunu'nu tebrik ediyorum. Ayrıca görevleri sırasında vefat eden basın çalışanlarına da Allah'tan rahmet diliyorum.”