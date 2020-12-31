Başkanı Melik Yaşar'ın yeni yıl mesajı

Başkan Yaşar, 2021 yılının tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Yeni yıl öncesinde yaptığı yazılı açıklamasında; Sağlık, kardeşlik, sevgi, birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu.

Başkan Yaşar, “Toplum olarak pandemi sürecini göğüslediğimiz 2020'de, yaşadığımız büyük zorluklar ve verdiğimiz önemli kayıplar oldu. Koronavirüsün ülkemizde görülmesi ile birlikte vakit kaybetmeden bu yönde çalışmalara ağırlık verdik. İlaçlama, maske üretimi, mahallelerimizde temizlik çalışmalarını başarı ile sürdürdük. Yıl içerisinde temel belediyecilik çalışmalarının yanı sıra; sorunları ortadan kaldıracak Çat'ın geleceğine yatırım niteliğindeki hizmetleri başlattıklarını dile getiren Başkan Yaşar, Allah'ın izniyle 2021 yılında bu adımlarımızı daha da ileriyi taşıyacağız. Hedeflerimize ulaşmak için millet olarak elbirliğiyle çalışmamız gerekmektedir. Yeni umutlarla ve yeni bir hizmet heyecanıyla girdiğimiz 2021 yılının İlçemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar ve bereketler getirmesini diliyorum. 2021 yılının milletimizin ve tüm insanlığın salgın musibetinden kurtulduğu bir yıl olmasını ve hepimize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.