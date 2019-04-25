Başkanlık makamından gönül bahçesine

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından belediye başkanları görevlerine başladı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ikinci kez ipi göğüsleyerek başkanlık koltuğuna oturdu. Başkan Orhan, göreve başlar başlamaz Ilıca ve Dadaşkent hizmet binalarında bulunan makam kapılarını sonuna kadar açarak tebrikleri kabul etti. Başkan Orhan yüz yüze ve çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla çok sayıda vatandaştan tebrik alırken, belediye hizmet binalarına gönderilen çiçekler botanik parkları aratmayan görüntülere sahne oldu.

Başkan Orhan kendilerine gönderilen tebrik çiçeklerinin ücret karşılığında satılarak, ‘Gönülden Gönüle Aziziye Projesi' kapsamında kullanılacağı bilgisini verdi. Çiçek gönderen vatandaşlara teşekkür mektubu yazan Başkan Orhan, gönderilen çiçeklerin ‘Gönülden Gönüle Aziziye Projesi' kapsamında ilçede eğitim gören ve maddi imkânsızlık yaşayan öğrenciler için kullanılacağı bilgisine de yer verdi.

ÇİÇEKLERLE EĞİTİME DESTEK

Başkan Orhan,”Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yaptığımız her çalışmada gönüller kazanmayı hedefliyoruz. ‘Gönülden Gönüle Aziziye Projesi' bizim seçimlerden önce pilot uygulamasını yaptığımız ve hayata geçirdiğimiz örnek projelerimizden biriydi. Burada amacımız özellikle eğitim çağındaki yavrularımızın öğrenim dönemleri süresince yaşaya bilecekleri maddi imkansızlıkları ortadan kaldırmak ve onlara bir nebze olsun destek olmaktır.”.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ VURGUSU

Başkan Orhan,”31 Mart Yerel Seçimlerinde halkımız partimize ve şahsımıza teveccüh gösterdiler. Geçtiğimiz dönemde kültürel, sosyal, katılımcı ve yatırımcı belediyecilik çalışmalarıyla ilçemizi marka ilçeler arasına soktuk. Bunu vatandaşlarımızın desteğiyle hayata geçirdiğimiz projelere borçluyuz. İkinci dönemimizde de vatandaşlarımız bize destek verdiler ve kadim ilçemiz Aziziye'ye yeniden hizmet etme şansı bulduk. Bu anlamda çok fazla tebrik ziyareti aldık ve sağolsunlar sevenlerimiz çok sayıda çiçek gönderdiler. Bizlerde bu çiçekleri, bölgemizde faaliyet gösteren çiçekçi esnafını davet ederek onlara sattık ve nakit paraya çevirdikten sonra ‘Gönülden Gönüle Aziziye Projesi' kapsamında eğitime kazandırdık. Bu sayede hem tebrik için bize çiçek gönderen kardeşlerimizin gönlünü kazandık hem de yardıma ihtiyacı olan yavrularımızın problemlerinin bir kısmını çözdük. Bu anlamda bize destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

GÖNÜLDEN GÖNÜLE AZİZİYE PROJESİ NEDİR?

Proje ilçede ilk ve orta eğitim düzeyinde öğrenim gören öğrencileri kapsıyor. Projeyle öğrenicilerin eğitim hayatlarına devam ederken yaşayabilecekleri maddi imkansızlıkların önüne geçmek hedefleniyor.

Projey gönüllük esasına dayanıyor ve birçok paydaş destek verebiliyor. Sistem ilçede görev yapan öğretmenlerin verilen şifre ve kullanıcı adıyla öğrencinin ihtiyacını Gönül Gönüle Aziziye resmi internet sitesine bildirmesiyle başlıyor.

Buraya gelen talebi Aziziye Belediyesi personelinin tedarik edip öğretmene teslim etmesiyle devam eden süreç, öğretmenin tedarik edilen ihtiyaçlarını öğrenciye evine giderken teslim etmesiyle son buluyor.

Projedeki en önemli amaç sürpriz mantığıyla, öğrencilerin rencide edilmeden ihtiyaçlarının karşılanabilmesi.