Başkent'te su kanal idareleri istişare toplantısı yapıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürü Remzi Ertek, Ankara'da düzenlenen Su Kanal İdareleri İstişare Toplantısı'nda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in kentte uyguladığı altyapı sistemini anlattı.

2560 Sayılı İSKİ Kanunu Su ve Kanal İdareleri İstişare toplantısı Başkent'te gerçekleştirildi. Ankara'nın Haymana ilçesinde gerçekleştirilen toplantıya, ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, Hukuk Müşaviri Av. Ayşegül Yanar, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Mehmet Şengül katıldı. İstişare toplantısına 30 Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanal İdarelerinden yöneticiler katıldı. Toplantıda 1981 yılında hazırlanıp yürürlüğe giren 2560 Sayılı İSKİ Kanunu görüşüldü. Ayrıca Büyükşehir Belediyelerine bağlı Su ve Kanal İdarelerinin sayısının artması, 6360 Sayılı Yasa ile Büyükşehir Belediyelerinin görev alanları gibi tüm il sınırlarını kapsaması nedeniyle günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenmesi ve hizmet sürecindeki çalışmalar toplantıda masaya yatırıldı. ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Toplantıda su ve kanalizasyon idarelerinin geçmiş yıllardaki karşılaştıkları zorluklar ve edindikleri tecrübeler doğrultusunda vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için Kanunda ne gibi düzenlemelerin yapılması gerektiği konusunda çözüm arayışlarına yönelik istişareler gerçekleştirildi. 2560 Sayılı İSKİ Kanunu, Su Kanal İdareleri Kanunu'nda yapılacak düzenlemeler ve uygulamalar hakkında bilgiler de verildi” dedi.