Basketler Cumhuriyet için atıldı

Yılı ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Erzurumlu spor adamı Zekeriya Tutar anısına düzenlenen basketbol turnuvası nefes kesti.

Erzurum'da basketler Cumhuriyet ve Zekeriya Tutar için atıldı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Zekeriya Tutar Anma Basketbol Turnuvası, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda yapıldı. Kulüplerden bir çok sporcu ile Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının da katıldığı turnuva nefes kesti. Büyük bir heyecana sahne olan ve oldukça büyük anlam ifade eden basketbol turnuvasında veteranlar da oynadı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Basketbol Antrenörleri Ali Ekber Erol, Ebru Yurtoğlu Çağlayan ve Nurdan Fencioğlu'nun da görev yaptığı turnuvanın mükemmel bir ortamda geçtiğine işaret eden Basketbol İl Temsilcisi Cem Culfa, anlamlı bir turnuvayı başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Culfa, “Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fuat Taşkesenligil ile kurmaylarına bu anlamlı turnuvayı tertipledikleri için teşekkür ediyoruz. Turnuvaya katılan antrenörlerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyoruz” diye konuştu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve geçtiğimiz günlerde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Taekwondo Federasyonu Asbaşkanı Zekeriya Tutar anısına düzenlenen basketbol turnuvasında dört takımın iştirak ettiğini vurgulayan Basketbol İl Temsilcisi Cem Culfa, Dorukspor, Erzurum Gençlik Spor, DSİ Spor ve Beyazsaray Spor Kulübü gibi takımların turnuvaya renk kattığına işaret etti. Culfa, ayrıca bu güzel organizasyonda Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı olarak da EROS Spor ile Uçan Periler takımlarının da turnuvada yer aldığını belirtti.

Nefes kesen maçlara sahne olan 3x3 basketbol turnuvasında Dorukspor şampiyon ipini göğüslerken, DSİ Spor ikinci, Gençlik Spor üçüncü, Beyazsaray Spor Kulübü dördüncü oldu.

Tekerlekli Sandalye 3x3 turnuvasını EDOS Spor Kazandı. Turnuvada dereceye giren takımlara kupa verildi.