Basketler empati için atıldı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları ve Gençlik Haftası ile Engelliler Haftası nedeniyle Özel Bilkent Erzurum Labaratuvar Lisesi'nde Tekerlekli Basketbol Empati maçı yapıldı. GSİM ve Özel Bilkent Labaratuvar Lisesi'nin birlikte organize ettiği etkinlik oldukça renkli geçti.

İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilent Erzurum Labaratuvar Lisesi Spor Salonu'nda Tekerlekli Sandayle Basketbol Empati maçı düzenlendi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Özel Bilent Erzurum Labaratuvar Lisesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları, Gençlik Haftası ve Engelliler Haftası Nedeniyle düzenlenen etkinlik oldukça renkli geçti. Bilkent Lisesi Spor Salonu'nda oynanan empati maçında Gençlik Spor Tekerlekli Sandalye Basektol takımı ile Özel Bilkent Erzurum Labaratuvar Lisesi Erkek Basketbol Takımı karşılaştı.

İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilent Erzurum Labaratuvar Lisesi ve Ortaokulu öğrencilerinin de tribünleri doldurarak büyük heyecanla izledikleri gösteri maçından sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Özel Bilent Erzurum Labaratuvar Lisesi Müdürü Akın Metli iki takım kaptanlarına kupa verirken, Gençlik Haftası anısına GSİM tarafından iki takım oyuncularına katılım belgesi verildi.

Özel Bilkent Beden Eğitimi Öğretmenlerinden Erdal Vuraler maçın baş hakemliğini yaparken, Zekeriya Macit de masa hakemliğini yaptı.

Özel Bilkent Lisesi Furkan Aksakal, Emirhan Ört, Berk Alemdar,Hakan Ilıcalı ve Suhan Kaygın ilk beşi ile maça çıktı.

Gençlik Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ise Alihan Çıldan, Sebanattin Demirtaş, Ramazan Çelik, Kadir Çolak ve Sönmez Durmaz ilk beşi ile mücadele etti. Yasin Koç, Mahsun Şengül ile Engin Gül de sonradan oynama şansı bulan sporcular oldu.

AYAKTA ALKIŞLANDILAR

Özel Bilkent Lisesi'nin spor salonunu dolduran protokol üyeleri ve öğrenciler Empati maçında tekerlekli sandalye basketbol takımını ve Özel Bilkentli basketbolcuları ayakta alkışladı.

Erzurum Gençlik Spor Tekerlekli Basketbol Antrenörü Ali Ekber Erol, “Engelli sporculara, engellerini unutturmak için bir empati maçı yaptık. Hakikaten, bu insanların yaptığı olay çok büyük, engelli olmalarına rağmen, tüm hünerlerini sergilediler. Allah kimseyi sağlığından etmesin” dedi.

BİLKENT'E TEŞEKKÜR ETTİ

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilent Erzurum Labaratuvar Lisesi Yönetimine ve okul idarecilerine böylesi anlamlı bir maça ev sahipliği yaptıklarından ötürü teşekkür etti.

Taşkesenligil, “Bugün çok güzel ve anlamlı bir empati maçında birlikteyiz. Özel Bilkentli sağlam basketbolcular, bizim tekerlekli sandalye basketbol takımımızla güzel bir maç yaptı. İnşallah bu empati maçından hepimiz ders çıkarırız. Çünkü hepimiz birer engelli adayıyız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde böylesi anlamlı bir maçı organize eden arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Özel Bilkent Lisesi'ne de ev sahipliğinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.