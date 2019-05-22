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Başkonsolos Guliyev'den Başkan Sekmen'e ziyaret

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i makamında ziyaret etti.

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti. Guliyev, “Hayırlı osun” dileklerini ilettiği Başkan Sekmen'le sohbetinde kendileri için Erzurum'un yerinin çok özel olduğunu ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev'i konuk etti. Makamda gerçekleşen görüşmede iki ülke ilişkilerinin önemine dikkat çekilirken, Başkan Sekmen “Kardaş Kömeği” vurgusunu bir kez daha yaptı. 1916 yılında Rus işgali altındaki Erzurum'un en büyük desteği Azerbaycanlı kardeşlerinden gördüğünü hatırlatan Sekmen, “Bizim o karanlık yılları unutmamız mümkün değil. Hele ki, öyle bir dönemde elimizden tutmuş olan Can Azerbaycanlı kardeşlerimizi unutmamız hiç mümkün değil” dedi.


Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev ise, Türkiye ile Azerbaycan'ın tek millet-iki devlet olduğunu dile getirerek, “Biz ortak bir tarihin, ortak bir kültürün varisleriyiz. Neredeyse yaşadığımız acılar bile ortak. Bu yüzden dostluğumuz dün de bakiydi, bundan sonra da baki olacak” ifadelerini kullandı. Misafirperverliği için Başkan Sekmen'e teşekkür eden Guliyev, “Erzurum'la sıkı münasebetler tanzim etmekten geri durmayacağız. Erzurum bizim gardaşımız, Türkiye bizim canımız, candaşımız” dedi.

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