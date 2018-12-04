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Başlama vuruşunu Vali Okay Memiş yaptı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği kapsamında, Kısmı Görme Engelliler ile futbol maçı düzenlendi.


Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğü kurum amirlerinden oluşan futbol takımı ile Kısmı Görme Engelli vatandaşlarımızın oluşturduğu takımın karşı karşıya geldiği futbol maçının başlama vuruşunu Vali Okay Memiş yaptı.


Günün anlam ve önemine binaen engelli sporcuların tarafını tuttuğunu belirten Vali Okay Memiş, “Bugün pozitif ayrımcılık yapma günümüz.” dedi.


Vali Okay Memiş, konuşmasına şöyle devam etti. “Önemli olan sadece bir gün değil her zaman bu özel arkadaşlarımızın ve bu kardeşlerimizin yanlarında olup, sıkıntı ve problemlerine ortak olmaktır. Gerek Valilik olarak gerekse diğer bütün kurumlar ve belediyeler olarak, engelli vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldıkları bu engelleri ortadan kaldırmak için mücadele etmek durumundayız. Engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları bazı sıkıntılar var. Ancak şehrimiz bu konuda diğer illere göre çok iyi bir durumdadır. Tabi ki bazı eksikliklerimiz var. Bunları en kısa zamanda gidererek, engelli vatandaşlarımıza yardımcı olmak durumundayız. Engelli vatandaşlarımıza yönelik kamunun yaptığı çok önemli hizmetler var. Bunlarla yetinmeyerek, sıkıntıları en aza indirgemek için gereken çalışmaları titizlikle yürüteceğiz. Bu organizasyona göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı da hepinize çok teşekkür ederim.”


Vali Memiş, tribünde maçı izlemeye gelen gençlerle birlikte Kısmi Görme Engelliler futbol takımına tezahürat yaptı. Maç sonunda Vali Okay Memiş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Kapalı Spor Salonunda idman yapan boksörleri ve karateci gençlerin yanına giderek antrenmanlarını izledi.

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