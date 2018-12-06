Başsavcı Bölükbaşı'dan Başkan Yücelik'e iade-i ziyaret

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'e iade-i ziyarette bulundu.

Başsavcı Bölükbaşı'nı makamında ağırlayan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başsavcı Bölükbaşı'na, Erzurum'daki görevinde bir kez daha başarı dileğinde bulunan Başkan Yücelik, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ildeki bütün kamu kurum kuruluşlarıyla olduğu gibi, Adalet Bakanlığı'na bağlı kurumlarla da aynı şekilde uyumlu bir işbirliği içinde olduklarını dile getirdi.

Ziyarette, Erzurum gibi köklü bir tarih ve kültürel geçmişe sahip kadim bir şehirde görev yapmaktan mutlu olduğunu kaydeden Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı da, kurumlar arası işbirliği, diyalog ve dayanışmanın kamu hizmetlerinin layıkıyla yürütülmesi açısından önemli olduğunu söyledi.