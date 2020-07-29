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Başsavcı Sarıkaya Oltu'daki görevine başladı

Bursa Kemalpaşa ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığından Erzurum Oltu ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Mikail Sarıkaya görevine başladı.


Geçtiğimiz hafta Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı makamına oturan Sarıkaya, “Oltu ilçesi doğasıyla ve tarihi ile çok güzel bir yer. İnşallah daha önce olduğu gibi bundan sonra da layıkıyla görev yapmak nasip olur. Burada görev yapacak olmaktan son derece mutluyum” dedi.


Evli ve bir çocuk babası olan Başsavcı Mikail Sarıkaya, Oltu'yu en kısa sürede tanımak istediğini belirtti.

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