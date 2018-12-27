Bayburt, Kars, Erzincan'ın 3 ilçesi ile Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kar tatili

Kar yağışının etkili olduğu Bayburt, Kars, Erzincan'ın 3 ilçesi ile Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Bayburt

Bayburt'ta etkili olan kar yağışı, buzlanma ve don nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verilecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile meteorolojik verilere göre kar yağışının ardından oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve ilçelerindeki tüm okullarda, 27 Aralık Perşembe günü, eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklama ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamileler ve engellilerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kars

Kars'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün için ara verildiği açıklandı.

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtilerek, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 27 Aralık 2018 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personeller izinli sayılacaktır" denildi.

Erzincan

Erzincan'ın 3 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla İliç, Kemah ve Refahiye ilçelerinde bugün eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Eleşkirt

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı okullar ile köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.

Doğu'da kar yağışı etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde kar yağışı ve karla karışık yağmurun etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli ve Ardahan çevrelerinde aralıklı kar yağış, Iğdır çevrelerinde ise yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Yağışların yer yer kuvvetli ve yoğun olması beklenen bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 1, Ağrı ve Erzincan'da 0, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Kars'ta 1, Tunceli ve Erzurum'da 2 derece olarak ölçüldü.

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları Kars Sarıkamış'taki Cıbıltepe'de 74, Erzurum Palandöken'de 62, Erzincan Ergan'da 50 santimetre olarak ölçüldü.

Yetkililer, bölgede buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.