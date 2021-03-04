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BB Erzurumsor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig’in 29.

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.


Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda mavi-beyazlılar düz koşu çalışmasının ardından teknik ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Fatih Karagümrük karşısında 2-2 beraberlikte ayrılan BB Erzurumspor ligde kalma mücadelesinde Göztepe karşısında mutlak puan hedefliyor.


8 Mart Pazartesi günü Göztepe karşısına çıkacak olan mavi-beyazlılarda sakatlığı düzelen tecrübeli oyuncu Oberten'ın da maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

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