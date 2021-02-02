BB Erzurumspor 4 futbolcuyu daha renklerine bağladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor transfer döneminin bitmesine dakikalar kala 4 futbolcuyu daha transfer ettiklerini açıkladı. Mavi beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yer alan futbolcular ise 30 yaşındaki sağ bek oyuncusu Bogdan Butgo, 26 yaşındaki ön Libero oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Yaw Achka ve 32 yaşındaki sol bek oyuncusu Zakarya Bergdıch oldu.

Öte yandan BB Erzurumspor'da ara transfer döneminde 11 oyuncu ile yollar ayrılırken 12 oyuncu ile de anlaşma sağlandı.