BB Erzurumspor - Akhisar Belediyespor maçının ardından

Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren müsabakada BB Erzurumspor ile Akhisar Belediyespor golsüz berabere kalarak puanları paylaştı.

Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, daha önce görev yaptığı Erzurum'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Bizlere gösterilen ilgiden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Ligin beklide ön zor deplasmanına geldik. Beraberlikle dönüyoruz. Genelde taktik mücadelenin özellikle sahadaki mücadelenin maçıydı. Rakibin ne yaptığını çok iyi biliyorduk. Taraftarı arkasına alınca neler yapabileceğini biliyorduk. Maçın büyük bölümünde istediğimiz şeyleri yaptık. Yakaladığımız pozisyonları gole çevirebilseydik buradan üç puanla ayrılacaktık. Özellikle oyuncularımın mücadelesinden dolayı kutluyorum. İki tarafından istemediği bir sonuçtu. Deplasmanda aldığımız bur puandan dolayı ekibimi kutluyorum. Buradan Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi ve saygıyla anıyorum. Milli takımımıza hafta içinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise açıklamasında, “Öncelikle bugün taraftarlarımıza cumartesi günü olmasına rağmen verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bugün taraftarımız sevgilerini gösterdiler. Onlara teşekkür ediyoruz. Galip gelmek isterdik” dedi.

Maçtan galip gelmeyi hedeflediklerini ancak başaramadıklarını dile getiren Sözeri, “Tabii üç puan almak isterdik. Rakibimiz bir puan için gelmiş. Üçlü orta saha ile oynadılar. Bu onların bir puan almaya geldiklerini gösteriyor. Kontra atakla gol bulup üç puanla dönmek istiyorlardı. Bunu tahmin edebiliyorduk. Hafta içinde çalışmalarımız bu yöndeydi. Üretkenlik konusunda sıkıntılıydık. Çok kapalı oynadı rakibimiz. İkinci yarı daha istekliydik. Net pozisyonlara giremedik. Oyuncularım da serzenişte bulundular. Saha bakıma aldık ama çok yeterli olmamış. Bunlar bahane değil belki karda kışta oynayacağız. Bir puan aldık. İki puan verdik. Sonuçta uzun vadede rakibimiz Akhisar. Mağlup olsaydık büyük bir yara alabilirdik. 3 önemli maç oynadık. Bu bizi fiziksel olarak yordu. Milli maç arasında dinlenme iyi gelecek. Tekrar çalışmalara başlayacağız. Eskişehir maçına çok iyi hazırlanarak sahamızda kaybettiğimiz iki puanı telafi edeceğiz. Kısır bir maç oldu. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum” diye konuştu.