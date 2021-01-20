BB Erzurumspor, Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 20. haftasında, yarın saat 16.00'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda Alanyaspor'la karşılaşacak olan BB Erzurumspor, kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile hazırlıklarını tamamladı. Tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal gözetiminde olan futbolcular antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra taktik ağırlıklı çalışan futbolcular çift kale maç yaparak antrenmana son verdi.

Maç hazırlıklarını tamamlayan futbolcular kulüp tesislerinde kampa girdi.