BB Erzurumspor - Altay ma??n?n ard?ndan:

Lig'in 16. hafta ma??nda BB Erzurumspor seyircisi ?n?nde a??rlad??? Altay'a 3-1 ma?lup oldu. Ma??n ard?ndan iki tak?m?n teknik sorumlular? a??klamalarda bulundu.

M?cadele sonras? d?zenlenen bas?n toplant?s?nda a??klamalarda bulunan BB Erzurumspor Teknik Direkt?r? Erkan S?zeri, hedefe giden yolda yara ald?klar?n? ifade ederek, ??stemedi?imiz bir sonu? ald?k. ?zg?n?z kazanmak istiyorduk. Ma?a iyi ba?lamad?k. Gol yeyince hemen reaksiyon verip gol bulduk. ?kinci gol?n ofsayt oldu?unu d???n?yorum. ?kinci yar? de?i?ikliklerle birlikte 3 net pozisyonu bulduk. Onlar? de?erlendirsek ma? daha farkl? olurdu. ?ok pozisyona girdik ama iyi oynad???m?z s?ylenemez. Hedefe giden yolda olumsuzluklar ya?an?yor. Bizim sakin kalmam?z laz?m. A??r hasar ald?k, 3 puan haricinde Pote'yi kaybettik. Aykut yok, Cenk sakatland?. Hedefe giden yolda bu tarz sonu?larla kar??la?aca??z. Ben Erzurumspor'un kime ne yapt???n? merak ediyorum. Sanki gelen tak?mlar ?yle olmu? gibi davran?yor. Bug?n k?t? oynayarak kaybettik? dedi.

Altay cephesi

Altay Teknik Direkt?r? Ali Tando?an ise ma?tan ?nce derslerine iyi ?al??t?klar?n? belirterek ??unu s?ylemek isterim; oyun i?erisinde oyuncular?m oyunu ?irkinle?tirmemek ad?na her ?eyi yapt?. Biz dersimize iyi ?al??t?k. Erzurum tak?m?n?n ?ok kaliteli ayaklar? var. Onlara ?nlem almazsan?z puan alamazs?n?z. H?zl? h?cumlarla gol bulmaya ?al??t?k. Oyuncular?m da bunlar? ba?ard?. Hep kazanmak istiyoruz. Bizim yerimiz altlar de?ildi zaten. Kafa olarak da??lm?? bir tak?m vard?, onu toparlamaya ?al??t?k. Bug?n de iyi bir galibiyet ald?k? ?eklinde konu?tu.