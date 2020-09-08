İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

BB Erzurumspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü.


Pazar günü saat 17.00'de Eryaman Stadyumunda gerçekleşecek olan maça sayılı günler kaldı. Hafta sonu oynanacak karşılaşma için dadaşlar çalışmalarında tempo artırdı. Tecrübeli çalıştırıcı Mehmet Özdilek gözetiminde olan futbolcular, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Kuvvet ve dayanıklılık antrenmanı yapan futbolcular daha sonra kondisyon çalışmaları yaptı. Taktik çalışmaları ile hazırlıklarına hız kazandıran mavi beyazlı ekip, beşli gruplara ayrılarak tek pas top kapma çalışması yaptıktan sonra ise çift kale maç oynadı.


Son olarak futbolcular antrenman programına esneme hareketleri yaparak son verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.