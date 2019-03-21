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BB Erzurumspor, Antalya Belek'te kampa girdi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından Antalya Belek’te bir hafta sürecek kamp hazırlığına başladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından Antalya Belek'te bir hafta sürecek kamp hazırlığına başladı.


Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, yönetiminde konakladığı otelin spor tesislerinde gündem çift antrenman ile hazırlıklarını sürdürüyor.


Mavi-beyazlılarda sakatlığı devam eden kaptan Egemen Korkmaz ve Rasad Muhammed kampa katılmadı.


Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kampı 29 Mart 2019 günü sona erecek.

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