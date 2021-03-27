BB Erzurumspor, Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor

Süper Lig takımlarından BB Erzurumspor, milli maç nedeniyle verilen arada çalışmalarını Antalya Belek'te yaptığı kamp ile sürdürüyor.

BB Erzurumspor, Antalya Belek'te sürdürdüğü kamp çalışmalarında bugün kondisyon çift kale, taktiksel ağırlıklı çalışma ile devam ettirdi. Teknik Direktör İsmail Kartal nezaretinde yoğun çalışan mavi-beyazlıların kalan son 10 haftada seri yakalayarak ligde kalabilecek puanları toplamayı hedefliyor.