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BB Erzurumspor - Antalyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig’in 13.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında BB Erzurumspor sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.


Mücadele sonrası 1-0'lık galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Taraftarımızı da kutluyorum. Oyuna gelince çok zor bir rakibe karşı oynadık. Tek düşüncemiz vardı kazanmaktı. Her maçın hikayesi farklı. Bugün belirleyici olan unsur sabırlı oyunumuz oldu. İlk devre her iki takımda kontrolüydü. İkinci yarı amacımız kazanmaktı. İç saha avantajını kullanmak çok önemli. Bugün itibariyle sahamızda son 4 maçın 3'ünü kazanan, 1'inde berabere kalan bir Erzurumspor var. Takımın bütünü olarak iyi oynadık, haklı bir galibiyet oldu” şeklinde konuştu.



Antalyaspor cephesi


Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise “Erzurumspor'u tebrik ediyorum. Golü yediğimiz ana kadar oyun ortada geçti. Golden sonra baya risk aldık riskin karşılığını alamadık. Biz yolumuza devam edeceğiz. Daha uzun yol var. Analiz yapıp daha dikkatli olacağız” dedi.

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