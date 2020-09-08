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BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig’in yeni ekibi BB Erzurumspor daha önce prensipte anlaşmaya vardığı Armando Sadiku ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in yeni ekibi BB Erzurumspor daha önce prensipte anlaşmaya vardığı Armando Sadiku ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.


Hücum hattını Armando Sadiku transferi ile güçlendiren BB Erzurumspor, tecrübeli forvet oyuncusu ile 2 yıllık anlaşma yapıldığını duyurdu.


BB Erzurumspor başkanı Hüseyin Üneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Süper Lig'de boy gösterecek Erzurumspor'umuzun kadrosuna dahil ettiğimiz forvet Armando Sadiku ile 2 yıllık resmi sözleşmemizi imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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