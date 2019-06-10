BB Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal: “İlk tercihimiz kadromuzu korumak”

Süper Lig'e veda eden BB Erzurumspor'da yeni sezon planlaması tüm hızıyla devam ediyor. Kulübün Basın Sözcüsü Ahmet Dal yaptığı açıklamada yeni teknik direktörün hangi isim olacağını bu hafta içerisinde yapılacak olan yönetim kurulu toplantısından sonra karar vereceklerini açıkladı.

Süper Toto 1. Lig'e iddialı bir kadroyla girip tekrar Süper Lig' yükselmek isteyen mavi- beyazlı ekip bu kez hoca ve futbolcu transferleri konusunda kontrollü davranacak. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal bu hafta içerisinde yeni teknik direktörü açıklayacaklarını ifade ederek, “Çarşamba ve perşembe günü teknik direktör konusu başta olmak üzere iç ve dış transfer gibi birçok konuyla ilgili yönetim olarak İstanbul'da bir toplantı yapacağız. Tüm yönleriyle hoca konusu masaya yatırılacak. Rabbim en doğru kararı vermeyi nasip etsin inşallah. Hamza Hamzaoğlu ile yollarımızı ayırdıktan sonraki süreçte 7 teknik direktörle doğrudan ya da dolaylı olarak görüşüldü. Kadromuzu mümkün oldukça korumak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Dal, futbolcular için kulübe resmi bir teklifin ulaşmadığını da belirterek, “Sözleşmesi biten oyuncularımız var, devam edip etmeyeceğimiz, sözleşmesi devam eden yerli yabancı hangi oyuncularla ilgili ne tasarrufta bulunulacağı yönetim toplantısında konuşulacak, yeni hocayla da istişare edilerek bir yol haritası çizilecek. Oyuncularımızla ilgili çıkan transfer söylentilerini biz de sizler gibi takip ediyoruz. Oyuncularımızla ilgili kulübümüze ulaşan resmi teklif yok lakin dolaylı yoldan bir kaç oyuncumuzla bazı kulüplerin ilgilendiklerini öğreniyoruz. İlk tercihimiz kadromuzu korumak. Ama kulübün menfaatleri ve takımımızın geleceği için bir iki oyuncuyu değerlerinde satmak borç yükünü hafifletmeye, belki takviye yapmaya katkı sağlar” dedi.