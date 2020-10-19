BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in korona virüs testi pozitif çıktı

BB Erzurumspor sosyal medyadan yaptığı açıklamada kulüp başkanı Hüseyin Üneş'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Başkanımız Hüseyin Üneş'in Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Başkanımızın karantina ve tedavi süreci başarıyla ilerlemekte ve kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.