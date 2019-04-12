BB Erzurumspor Başkanı Üneş'ten Gazeteci Cem Bakırcı'ya geçmiş olsun ziyareti...

Geçirdiği rahatsızlık sonucu Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Erzurum Temsilcisi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Foto Muhabiri Gazeteci Cem Bakırcı’ya Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Erzurum Temsilcisi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Foto Muhabiri Gazeteci Cem Bakırcı'ya Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Beraberinde Kulüp Yöneticisi Yavuz Güney, Kulüp Basın Sözcüsü Ahmet Dal'ın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Hüseyin Üneş, “Erzurumspor sevgisiyle, fedakarca çalışarak kulübümüze büyük emekleri bulunan Cem Bakırcı kardeşimize Allah'tan şifa diliyor, sağlıkla yeniden aramızda görmeyi temenni ediyorum.” dedi.