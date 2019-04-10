BB Erzurumspor Başkanı Üneş'ten hakem kararlarına tepki

Ayrıca Üneş geriye kalan 7 maç için futbolculara ve teknik heyete uyarılarda bulunulacağını ifade etti.

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, deplasmanda 2-1 kaybedilen Kasımpaşa maçında verilen hakem kararlarına tepki gösterdi. Taraftarlardan destek isteyen Üneş, her şeye rağmen ligde kalmak adına ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

Üneş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Takımımızın son maçlardaki performansı büyük Erzurumspor taraftarını olduğu kadar bizleri de derinden üzmektedir. Bugün teknik heyetle, yarın futbolcularımızla yapacağımız toplantılarda kalan 7 maç hususunda gerekli uyarıları yapacağımızdan camiamızın şüphesi olmasın. Saha içi performansımız bizim sorunumuz. Ama sezon başından beri gasp edilen puanlarımızla ilgili şimdiye kadar bir çok kez başvuru yaptık, TFF ve MHK başkanı nezdinde şikayetlerimizi ilettik, yine iletiyoruz.

Tüm futbol kamuoyunun önünde yaşanan skandallara bir yenisi de Kasımpaşa maçında eklendi. Golün olduğu pozisyon yerine farklı bir görüntüyle karar veren saha içinde Var odasına bulunan hakem arkadaşlarımızın bu hatalı kararları sonrası bize karşı ön yargılı tutumun devam ettiğini görüyoruz.

Kalan 7 maçta “adalet dağıtmakla görevli” hakem arkadaşlarımızın performansları BB. Erzurumspor camiasının takibinde olacaktır. Yine benzeri skandalların olması durumunda takımımızın karşılaşacağı olası sıkıntılar karşısında tepkimizi daha sert bir şekilde göstereceğiz. Son olarak büyük Erzurumspor taraftarımızdan ricamız; evimizde oynayacağımız Akhisarspor maçında tribünleri doldurarak yine kendilerine yakışır bir şekilde son düdüğe kadar takımımızı desteklemeleri. Biz her şeye rağmen bu ligde kalma adına ne gerekiyorsa yapacağız."