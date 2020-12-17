İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

BB Erzurumspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

BB Erzurumspor, Süper Lig’in 13.

BB Erzurumspor, Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.


BB Erzurumspor, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla, deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş hazırlıklarına başladı. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, tek pas ve kondisyon çalışması yaptı. Daha sonra taktiksel ağırlıklı çalışan futbolcular çift kale maç yaparak antrenmana son verdi. Öte yandan dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Esenler Erokspor'u 5-1 mağlup etmeyi başaran futbolcular, Beşiktaş deplasmanına moral seviyesi yüksek olarak gidecek.


Dadaşlar, cumartesi günü hava yoluyla İstanbul'a giderek kampa girecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.