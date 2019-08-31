BB Erzurumspor - Boluspor maçının ardından

Lig'in 3. hafta maçında BB Erzurumspor seyircisi önünde ağırladığı Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Teknik Sorumlusu Uğur Bayarslan, eksik olmalarına rağmen maçın genelinde iyi olduklarını ifade ederek, “Maçtan önce toplantıda maçın zorlu geçeceğini söyledim. Boluspor'un iyi bir takım olduğunu söyledim. Boluspor bu ligde uzun yıllardır oynuyor. Takımımız maça iyi başladı ama ummadığımız anda kırmızı kartla maalesef 10 kişi kaldık. Eksik olmamız bizi daha da kamçıladı. İkinci yarıya yine iyi bir başlangıç yaptık. Pozisyon zenginliği ve istatistikler bizden yanaydı. 65. dakikadan sonra baskıyı kurduk ve gol atmayı başardık. Golden sonra biraz daha yavaşlamak zorunda kaldık. 10 kişi maçı bu kadar uzun süre devam etmek zordu. Sonuç olarak maçtan galibiyetle ayrılmayı başardık. Bugün futbolcularımız duygu ve yüreklerini ortaya koydular. Hepsine bol bol teşekkür ederim. Transfer döneminden dolayı oyuncularımızın kafası karışık. Oynayan oynamayan arkadaşlar bir şey bekliyor. Transfer dönemi kapandıktan sonra ivme yakalayacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak ise mağlubiyetten ders çıkaracaklarını belirterek, “Hakem arkadaşları iyi maç yönettiği için tebrik ederim. Zor maç olacağını biliyorduk. Rakip 10 kişi kalınca pas geçişlerini daha iyi yapmamız lazımdı. İstatistiklere baktığımız zaman Boluspor önde. Ama sonuca bakarsak Boluspor mağlup durumda. Birbirini tanıyan ve geniş kadrolu bir takıma karşı oynadık. Rakibin tecrübesi bizden daha üsteydi. Ekibimizi daha yeni kuruyoruz. Kale, savunma ve orta sahamız yeni. Geçiş oyunlarında gol bulmamız lazım. Milli takım arasına gireceğiz. BB Erzurumspor'a karşı bu kadar baskın oynayacak başka takım gelmeyecek. Biz bu maçtan ders çıkaracağız. Sonuçlar bize yakışmıyor. Gelen oyuncuların katılımıyla daha iyi bir takım olacağız. Rakibin kırmızı kart yemesi adeta bize talihsizlik yaşattı“ şeklinde konuştu.