BB Erzurumspor - E. Yeni Malatyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında BB Erzurumspor sahasında karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik direktörü açıklamada bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Zor bir deplasmanda oynayacağımızı biliyorduk. İlk 15 dakika zorlandık. Basit bir hatayla yenik düştük. İkinci yarıda baskılı oynadık iyi işler yaptık. Ofansif oynadık, bir iki değişiklik yaptık. İlk golümüzden sonra oyun bizim lehimize döndü. Oyuncularımı kutluyorum” dedi.

BB Erzurumspor cephesi

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise kaybetmenin üzüntü verici olduğunu belirterek, “Oyunun başlarında çok net pozisyonlarımız oldu. Üretken olamadık. 1- 0 moralle girmek önemliydi. İkinci yarı bizi biz yapan değerlerden çok uzaktık. 1-1'den sonra Lokman'ın pozisyonu gol olsa çok farklı olabilirdi. Evimizde kaybettiğimiz bu puan kaybı beklediğimiz bir durum değildi. Vazgeçmek yok, mücadeleye devam edeceğiz. Taylan'ı fiziksel eksikliği olduğu için değiştirdim” şeklinde konuştu.