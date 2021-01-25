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BB Erzurumspor, Elba Rashani'yi transfer etti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 27 yaşındaki futbolcu Elba Rashani’yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 27 yaşındaki futbolcu Elba Rashani'yi kadrosuna kattığını duyurdu.


BB Erzurumspor, 27 yaşındaki Kosovalı sol kanat oyuncusu Rashani'yi transfer ettiğini bildirdi. Mavi-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Elba Rashani Erzurumspor'umuza hayırlı olsun" ifadesi kullanıldı.


Kosova Milli Takımı'nda da top koşturan Elba Rashani, son olarak Norveç 1. Lig takımlarından Odds BK'de forma giydi.

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