BB Erzurumspor, Fenerbahçe galibiyetine odaklandı

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor Süper Lig'in 33. hafta maçında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti. Futbolcular, bu zorlu maçtan üç puan alıp ligde kalmak istediklerini vurguladılar.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Tedavisi devam eden Egemen Korkmaz ve Gabriel Obertan'ın katılmadığı idman yaklaşık 2 saat sürdü.

İbrahim Akdağ: “Tek düşüncemiz Fenerbahçe”

Takımın genç orta saha oyuncularından İbrahim Akdağ, son iki maçı kazandıkları takdirde ligden düşmeyeceklerini ifade ederek, “Önemli bir maça çıkacağız. Ama biz rakibe bakmıyoruz 38 puanı nasıl yaparız onu düşünüyoruz. 38 puanı yaptığımızda ligde kalacağımızı düşünüyorum. Kötü bir mağlubiyet aldık ama atlattık. Tek düşüncemiz Fenerbahçe maçı. Kim düşer bilmiyorum ama iki maçı aldığımız sürece biz düşmeyeceğiz. Göztepe'ye veya Bursaspor'a bakmıyoruz biz öncelikle kendimize bakıp galibiyet düşünüyoruz” dedi.

İbrahim Sehic: “Hedefimiz mutlak galibiyet”

Deneyimli kaleci Sehic ise, “Bu maça yüzde yüz hazır durumdayız. Hafta boyunca bu maça odaklandık ve çalıştık. Rakip yabancı takım değil biz onları tanıyoruz onlar bizi. Mutlak galibiyet alıp Kayserispor maçına çıkmayı düşünüyoruz. Evimizde son hafta maçlarını gayet iyi oynadık. Fenerbahçe'den puan alıp Kayseri maçına moralli gitmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Erzurumspor, 20 Mayıs Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.