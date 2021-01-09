İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

BB Erzurumspor, Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig’in 18.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig'in 18. haftasında kendi evinde konuk edeceği Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde çalışan futbolcular, idmana ısınma hareketleri ve düz koşu ile başladı. Daha sonra dar alanda 5'e 2 top kapma yapan futbolcular, minyatür kalelerde maç yaptı. Son olarak taktiksel çalışmalar yapan mavi-beyazlı ekip antrenmana son verdi.


BB Erzurumspor, pazartesi günü saat 16.00'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe mücadelesi öncesi son antrenmanını yarın yaparak kampa girecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.