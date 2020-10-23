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BB Erzurumspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

BB Erzurumspor, Süper Lig’in 6.

BB Erzurumspor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Mavi-beyazlılar, bugün Kulüp Tesisleri'nde yapılan antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yapılan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla başladı. Erzurumsporlu futbolcular, taktik ağırlıklı çalışmalarla antrenmanı noktalayarak, kampa girdi.


Arda Kardeşler'in yöneteceği BB Erzurumspor-Galatasaray maçı yarın 19.00'da başlayacak.

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