BB Erzurumspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

BB Erzurumspor, Süper Lig’in 6.
BB Erzurumspor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Mavi-beyazlılar, bugün Kulüp Tesisleri'nde yapılan antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yapılan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla başladı. Erzurumsporlu futbolcular, taktik ağırlıklı çalışmalarla antrenmanı noktalayarak, kampa girdi.
Arda Kardeşler'in yöneteceği BB Erzurumspor-Galatasaray maçı yarın 19.00'da başlayacak.