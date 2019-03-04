BB Erzurumspor - Galatasaray maçında DKF'19 pankartı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oldu. Kazım Karabekir Stadyumunda oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan karşılaşmayı ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim protokol tribününde izledi.

Maçta tribünlere asılan, 08-09 Mart tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenecek, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı pankartı dikkat çekti.

Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DKF'19) adıyla anılacak olan fuarda; çeşitli sektörlerden çok sayıda firmanın ve öğrencilerin bir araya gelmesi hedefleniyor. Katılım sağlayan öğrencilerin eğitimleri sonrası istihdam edilmeleri açısından önemli bir fırsat olan fuarın hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor.