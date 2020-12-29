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BB Erzurumspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig’in 16.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü.


Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana ısınma ve düz koşu hareketleriyle başlandı. Daha sonra 5'e 2 top kapma oynayan futbolcular, taktiksel çalışmalara da ağırlık verdi. İdman, çift kale maçla sona erdi. Öte yandan sakatlığı devam eden Arturo Mina ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.

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