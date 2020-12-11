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BB Erzurumspor Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in 12.

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.


Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, pas ve dar alan çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çalıştı. Mavi-beyazlıların antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü.


BB Erzurumspor, Gençlerbirliği ile 13 Aralık Pazar günü saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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