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BB Erzurumspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

BB Erzurumspor, yarın saat 16.

00'da evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş'in de takip ettiği antrenmanla tamamladı.


Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Tek pas çalışmasıyla antrenmana devam eden futbolcular çift kale maç yaparak çalışmaya son verdi. Antrenmanı Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş de yakından takip etti.


Öte yandan kulüp doktoru Selçuk Gül kulübün sosyal medya hesabından sakat oyuncular hakkında açıklamada bulundu. BB Erzurumspor sosyal medya hesaplarından yayınlanan mesajda, Arvydas Novikovas ve Kaan Kanak'ın takımla beraber antrenmanlara başladığı, Ömer Şişmanoğlu ve Oltan Karakullukçu'nun ise sakatlıklarının devam ettiği belirtildi.

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