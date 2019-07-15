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BB Erzurumspor gurbetçi oyuncu Cem Barlık'ı kadrosuna kattı

BB Erzurumspor son olarak Almanya Bundesliga ekibi FC Kaiserslautern’in U19 takımdan forma giyen 19 yaşında ki forvet Cem Barlık’ı kadrosuna kattı.

BB Erzurumspor son olarak Almanya Bundesliga ekibi FC Kaiserslautern'in U19 takımdan forma giyen 19 yaşında ki forvet Cem Barlık'ı kadrosuna kattı.


Süper Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor gurbetçi oyuncu Cem Barlık'ı kadrosuna kattı. Mavi-beyazlı ekip, Bundesliga ekibi FC Kaiserslautern'in U19 takımdan'dan renklerine bağladığı Cem Barlık transferini, sosyal medya hesaplarından şöyle duyurdu:


“Cem Barlık BB Erzurumspor'umuzda. Camiamıza hayırlı olsun.”

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