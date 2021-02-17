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BB Erzurumspor Hatayspor hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor pazar günü evinde oynayacağı A.

Hatayspor maç hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.


BB Erzurumspor 21 Şubat Pazar günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda ağırlayacağı Hatayspor maç hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal gözetiminde antrenmana çıkan futbolcular, idmana düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra taktik ve kondisyon ağırlıklı çalışan futbolcular 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Son olarak çift kale maç oynayan mavi-beyazlı ekip antrenmana son verdi.


İki takım 21 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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