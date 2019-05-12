BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı andı

BB Erzurumspor, Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ı ölümünün 2. yıldönümünde sosyal medya hesaplarından yayımladığı duygusal videoyla andı.

İsmi BB Erzurumspor ile özdeşleşmiş olan Erzurumlu sanatçı için hazırlanan video klipte sanatçının sevilen şarkıları yer alırken, BB Erzurumspor taraftarının yaptığı “Canısı” koreografisi de kullanıldı.

BB Erzurumspor yayımladığı videoyu takipçileriyle şu ifadelerle paylaştı:

“ Nesilden nesile büyüyecek sevdan. Nesilden nesile aktarılacak sevdan İbrahim Erkal. Futbol ailesi seni Erzurum'la Erzurumspor'la hatırlayacak. Bir Dadaş gibi mert, cesur, korkusuz ve tertemiz. Mekanın Cennet olsun Canısı”