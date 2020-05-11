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BB Erzurumspor İbrahim Erkal'ı unutmadı

BB Erzurumspor, Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal’ı ölümünün 3.

BB Erzurumspor, Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ı ölümünün 3. yıldönümünde sosyal medya hesaplarından yayımladığı duygusal videoyla andı.


İsmi BB Erzurumspor ile özdeşleşmiş olan Erzurumlu sanatçı için mavi-beyazlı takım tarafından Erkal'ın fotoğraflarının olduğu bir klip hazırlandı.Video klipte sanatçının sevilen şarkısı “ Aşkından yanayım mı?” adlı eserde yer aldı.


BB Erzurumspor yayımladığı videoyu takipçileriyle şu ifadelerle paylaştı:


“ 3 yıl oldu.. Sensiz gibi gözükse de sen hep bizimleydin, bizimle kalacaksın.. Aradan geçen zaman bizim sana olan sevgimizi ve özlemimizi çoğaltıyor. Gönüllerdeki yerin hep aynı kalacak ve seni #UnutmadıkCanısı “

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