BB Erzurumspor işi zora soktu

BB Erzurumspor küme düşme hattındaki rakiplerinin kazandığı haftada Göztepe'ye deplasmanda 3-1 mağlup olarak kritik bir puan kaybı yaşadı.

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor 29. hafta maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı. İzmir'den puansız dönen Dadaşlar kümede kalma mücadelesinde ağır yara aldı. Mavi-beyazlı ekibin düşme hattındaki rakipleri Kayserispor, Başakşehir, Denizlispor ve Ankaragücü ise haftayı 3'er puanla kapattı. Dadaşlar bu skorla 29. haftanın ardından 26 puanla 19. sırada yer aldı.