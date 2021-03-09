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BB Erzurumspor işi zora soktu

BB Erzurumspor küme düşme hattındaki rakiplerinin kazandığı haftada Göztepe’ye deplasmanda 3-1 mağlup olarak kritik bir puan kaybı yaşadı.

BB Erzurumspor küme düşme hattındaki rakiplerinin kazandığı haftada Göztepe'ye deplasmanda 3-1 mağlup olarak kritik bir puan kaybı yaşadı.


Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor 29. hafta maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı. İzmir'den puansız dönen Dadaşlar kümede kalma mücadelesinde ağır yara aldı. Mavi-beyazlı ekibin düşme hattındaki rakipleri Kayserispor, Başakşehir, Denizlispor ve Ankaragücü ise haftayı 3'er puanla kapattı. Dadaşlar bu skorla 29. haftanın ardından 26 puanla 19. sırada yer aldı.

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