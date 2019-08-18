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BB Erzurumspor - İstanbulspor maçının ardından

TFF 1.

Lig'de sezonun ilk haftasında BB Erzurumspor sahasında İstanbulspor ile 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.


BB Erzurumspor Teknik Sorumlusu Uğur Bayarslan iki takımın da maça dengeli başladığını belirterek, "İlk maçların zorluğunu biliyorduk. İlk yarı beklemediğimiz iki farklı mağlup duruma düştük. İkinci yarıya iki oyuncu değişikliği yaparak başladık. İkinci yarıda çok daha etkili bir mücadele ortaya koyduk. Galibiyeti kaçıran taraf olduk" dedi.


İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı ise maça çok iyi başladıklarını belirterek, "Topa sahip olduk. İki gol bulduk. İlk yarıda üçü dördü de bulup maçı bitirebilirdik. İkinci yarı rakibin üzerimize geleceğini biliyorduk. Galibiyet için pozisyonda bulduk. Maç berabere bitti. İki takımı da kutluyorum" dedi.

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