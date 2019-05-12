BB Erzurumspor kader maçına çıkıyor

Süper Lig'in 32. hafta maçında bugün 19.00'da deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor'da hedef mutlak galibiyet. Küme düşen ilk takımın Akhisarspor olmasından sonra gözler geriye kalan 2 takıma çevrildi. Küme düşme hattında olan Bursaspor'un haftalar sonra Antalyaspor'a karşı galip gelmesiyle birlikte küme düşme hattı iyice kızıştı.

Bursaspor 32. haftada galip gelirken Göztepe ise evinde Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı. Alınan skorların ardından gözler BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçına çevrildi.

Süper Lig'in 32. haftası puan durumunda Göztepe 34 puan ile 15. sırada, Bursaspor 33 puanla 16. sırada yer alırken BB Erzurumspor bir maç eksikle 32 puanda 17. sırada bulunuyor.. Erzurum ekibi Malatya deplasmanından 3 puan alarak kırmızı çizginin üzerine çıkmak istiyor. BB Erzurum Süper Lig'in 33. hafta maçında ise evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.