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BB Erzurumspor, Kasımpaşa hazırlıklarına başladı

BB Erzurumspor, pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı.


BB Erzurumspor Süper Lig'in 19. haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde olan futbolcular, antrenmana düz koşu ve ısınma hareketleri başladı. Daha sonra kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışan mavi-beyazlıların bugünkü idmanına yeni transferleri Aatif Chahechouhe, Manuel da Costa ve Johanna Omolo'da katıldı. Dadaşlar son olarak ise çift kale maç oynayarak antrenmana son verdi.


BB Erzurumspor pazartesi günü saat 19.00'da Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

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