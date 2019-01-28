İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

B.B. Erzurumspor, Kasımpaşa'dan Eduok ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa’nın Nijeryalı futbolcusu Samuel Eduok ile anlaştı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa'nın Nijeryalı futbolcusu Samuel Eduok ile anlaştı.


Büyükşehir Belediye Erzurumspor, uzun süredir transferi için uğraştığı Kasımpaşa'nın Nijeryalı futbolcusu Samuel Eduok prensipte anlaştı. Eduok yarın akşam saatlerinde Erzurum'a gelerek sağlık kontrolünde geçip, 2.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Mavi-beyazlılar, Kasımpaşa'ya 400 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.


Eduok bu sezon Süper Lig'de 18 maçta 5 gol, 1 asistle oynadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.